Перестрелка в Стамбуле, есть раненые
12 сентября 2018 10:03 175
В результате перестрелки в стамбульском районе Бейликдюзю ранены три человека. Об этом пишут в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Перестрелка произошла между двумя группами неизвестных.
О других деталях инцидента не сообщается.
По данным СМИ, состояние одного из раненых оценивается как крайней степени тяжести.
Полиция Стамбула начала операцию по задержанию лиц, принимавших участие в перестрелке.
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