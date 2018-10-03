Перестрелка в Анкаре, есть жертвы

3 октября 2018 14:15

В результате перестрелки в Анкаре погибли двое и ранен один человек. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что перестрелка произошла между двумя группами неизвестных.

Погибшие и пострадавшие - граждане Турции.

О причинах и деталях инцидента не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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