Перестрелка в Анкаре, есть жертвы
3 октября 2018 14:15 240
В результате перестрелки в Анкаре погибли двое и ранен один человек. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что перестрелка произошла между двумя группами неизвестных.
Погибшие и пострадавшие - граждане Турции.
О причинах и деталях инцидента не сообщается.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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