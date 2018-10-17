Начало страшнейшего землетрясения в Индонезии сняла камера видеонаблюдения - ВИДЕО

В конце сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4. После подземных толчков на остров Сулавеси обрушилось мощное цунами, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Очевидцы этих ужасных событий постоянно выкладывают в Интернет кадры последствий стихии. Камера наблюдения зафиксировала, как в одном из магазинов посуды в городе Палу товары и мебель падают на пол, а персонал и покупатели в панике выбегают на улицу.

Жертвами стихийного бедствия, по официальным данным, стали почти две тысячи человек. Разрушены дома, дороги, разорваны линии электропередач, тысячи людей остались без крова. По данным властей, число жертв может возрасти: под завалами могут находиться еще около 150 тысяч человек.

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