Лихорадка Эбола добралась до Швеции

Больница шведского города Энчёпинг временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола". Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе администрации региона Упсала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время больной полностью изолирован в инфекционном отделении Академической клиники в Упсале. Вступавший с ним в контакт персонал проходит проверку.

"Результаты анализов, вероятно, будут готовы к вечеру. Пока что речь идет о подозрении, возможны также и другие заболевания", - отмечается в сообщении.

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