Раскрыта кража короны шведского короля

Предъявлены обвинения одному из подозреваемых в похищении драгоценностей короля и королевы, правивших Швецией в начале XVII века. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Associated Press.

Кража произошла 31 июля 2018 года. Злоумышленники разбили витрину в кафедральном соборе города Стренгнес и достали две золотые короны и державу, с которыми хоронили Карла IX и его вторую супругу Кристину Шлезвиг-Гольштейн-Готторпскую. Их стоимость оценивается в 65 миллионов шведских крон.

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Когда сработала сигнализация, воры сели на велосипеды и по склону холма доехали до озера Меларен. Там они прыгнули в дожидавшуюся их моторную лодку и скрылись. В полиции подозревали, что им удалось уйти от погони по обширной системе озер, располагающейся к западу от Стокгольма.

На велосипеде и одном из предметов, брошенном на месте преступления, остались следы крови. Анализ ДНК позволил установить личность и арестовать 22-летнего мужчину, подозреваемого в краже короны. Его сообщник также задержан и ждет предъявления обвинений.

Исчезнувшие короны и державы по-прежнему разыскиваются. "Мы не можем исключить, что предметы покинули Швецию", - заявил следователь Филиппо Бассини (Filippo Bassini). После кражи эксперты выражали сомнение, что столь узнаваемые драгоценности удастся продать на черном рынке.

Дата суда пока не назначена. Ранее сообщалось, что похитителям грозиттюремное заключение на срок до шести лет.

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