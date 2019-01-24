Могерини проводит консультации по Венесуэле с главами МИД стран Евросоюза

Представитель главы европейской дипломатии не ответила в четверг прямо на вопрос, кого ЕС считает главой Венесуэлы, отметив, что Евросоюз поддерживает Нацассамблею как законно избранный институт и выступает за восстановление демократии в стране на основе заслуживающего доверия политического процесса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".



На брифинге в четверг представителю главы дипломатии ЕС задали вопрос, кого в Евросоюзе считают руководителем Венесуэлы, потому что заявление, распространенное в среду, не дает ясного ответа.

"ЕС отреагировал с единой позиции и достаточно быстро, выразив поддержку Национальному собранию и демократическим силам", - заявила Майя Косьянчич журналистам, отметив, что не видит существенной разницы между тем, что заявил глава Евросовета Дональд Туск, и согласованным главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявлением.

Туск накануне выразил надежду, что вся "Европа объединится в поддержке демократических сил в Венесуэле", потому что "в отличие от Мадуро, Парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан".



"Могерини в настоящее проводит консультации с главами МИД стран ЕС по ситуации в Венесуэле, распространенное заявление верховного представителя отражает общую позицию Евросоюза", - сказала представитель дипслужбы.

Она ушла от прямого ответа, зачитав затем выдержки из заявления, в котором говорилось, что "ЕС полностью поддерживает Национальную ассамблею как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать", а также содержался призыв "соблюдать и в полной мере уважать гражданские права, свободу и безопасность всех членов Национальной ассамблеи, включая его председателя Хуана Гуаидо".



В заявлении также отмечалось, что "ЕС и его государства-члены по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и правопорядка в Венесуэле на основе заслуживающего доверия мирного политического процесса в соответствии с конституцией" страны.

Представитель дипслужбы в четверг также отметила, что в заявлении ясно говорится, какое будущее ЕС видит для Венесуэлы, сославшись на абзац, где говорится о необходимости начала политического процесса, "ведущего к свободным и заслуживающим доверия выборам".

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.

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