Перестрелка в Мексике, много погибших

Не менее десяти человек погибли в вооруженном столкновении двух отрядов местных сил самообороны в штате Герреро на юге Мексики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Digital Guerrero.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на дороге, ведущей в населенный пункт Параисо-де-Тепила. Сообщается, что обе стороны, называвшие себя местной полицией, вступили в спор, кто должен обеспечивать безопасность в данном районе, и устроили перестрелку, которая продолжалась более часа.

Представитель властей Альварес Эредиа сообщил, что прибывшие правоохранители обнаружили десятерых погибших внутри двух автомобилей с многочисленными следами пуль.

Прокуратура штата начала расследование инцидента, его предполагаемые виновные разыскиваются.