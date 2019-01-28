Перестрелка в Мексике, много погибших
Не менее десяти человек погибли в вооруженном столкновении двух отрядов местных сил самообороны в штате Герреро на юге Мексики. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Digital Guerrero.
Инцидент произошел в воскресенье вечером на дороге, ведущей в населенный пункт Параисо-де-Тепила. Сообщается, что обе стороны, называвшие себя местной полицией, вступили в спор, кто должен обеспечивать безопасность в данном районе, и устроили перестрелку, которая продолжалась более часа.
Представитель властей Альварес Эредиа сообщил, что прибывшие правоохранители обнаружили десятерых погибших внутри двух автомобилей с многочисленными следами пуль.
Прокуратура штата начала расследование инцидента, его предполагаемые виновные разыскиваются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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