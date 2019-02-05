В США из самолета сделали лимузин - ВИДЕО

В YouTube-канал Barcroft Cars опубликован видеоролик, в котором представлена весьма необычная разработка. Речь идет о лимузине, который был создан на базе бизнес-джета. Стоимость авто составляет 5 миллионов долларов, а ездить на такой машине можно по дорогам общего пользования, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Длина автомобиля-самолета - 12,9 метров, ширина - 2,4, а высота необычного авто равна 3,5 метрам. Масса обескрыленного джета составляет 5,5 тонн.

Девятиместный лимузин оснастили 21-дюймовыми колесными дисками, кастомной подвеской и мощной аудиосистемой. Кроме того, у автомобиля имеется восьмицилиндровый бензиновый мотор, который способен разогнать машину до максимальной скорости в 100 километров в час.

Как заявили разработчики лимузина-самолета, на создание этого автомобиля было потрачено не менее 1 миллиона долларов, но продавать свое детище они будут за сумму в пять раз дороже.

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