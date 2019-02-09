Чехия может вывести военнослужащих из Афганистана следом за США

Чехия выведет своих военнослужащих из Афганистана, если эту страну покинут американские солдаты. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар в интервью газете Pravo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если из Афганистана уйдут американцы, то мы тоже уйдем, - подчеркнул он. - Если произойдут изменения, например, будет снижена численность американских солдат или их выведут [из Афганистана], то мы будем адекватно реагировать [на эти шаги США]".

В развернутой в Афганистане миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) задействовано 250 чешских военнослужащих. К 2020 году личный состав национального контингента планировалось увеличить до 390 солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения "Талибан".

В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на афганской территории.