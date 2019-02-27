Индия и Пакистан должны возобновить дипломатические контакты и не допустить дальнейшей эскалации ситуации между странами. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, распространенном в среду в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассчитываем, что обе страны проявят сейчас максимальную сдержанность и не допустят дальнейшей эскалации ситуации. Для этого жизненно важно возобновление дипломатических контактов на политическом уровне и осуществление обеими сторонами неотложных мер", - отмечается в нем.

По словам Могерини, ситуация "может привести к серьезным и опасным последствиям для двух стран и региона в целом". "Европейский союз будет поддерживать контакты с обеими странами и продолжать внимательно следить за ситуацией", - заключила глава дипломатии ЕС.