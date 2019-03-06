Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в среду заявила, что она наблюдает попытки "заморозить" конфликт в Сирии, что угрожает еще большей нестабильностью в регионе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые предприняли попытки превратить войну в Сирии в замороженный конфликт. Я считаю, что это было бы благоприятной почвой для большей этнической напряженности, более масштабных нарушений прав человека, а также открыло бы новые пространства для радикализации и перегруппировки террористических организаций и в итоге создало большую нестабильность в регионе", - сказала она, выступая в Брюсселе.