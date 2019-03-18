Могерини заявила, что ЕС и Китай усилят сотрудничество в сфере безопасности
18 марта 2019 13:45 201
Евросоюз и Китай приняли решение расширить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны", - сказала она.
В Брюсселе в понедельник проходит заседание Совета ЕС, в котором принимает участие глава МИД КНР Ван И. Стороны обсуждают двусторонние отношения, вопросы международной повестки, а также готовят саммит ЕС - Китай, который пройдет 9 апреля в европейской столице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!