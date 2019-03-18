Проблема загрязнения окружающей среды отходами из пластика очень остро ощущается в современном мире. Страны с высоким уровнем развития экономики пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Власти европейских стран на законодательном уровне решают вопрос о запрете изготовления одноразовых бытовых товаров, если их можно заменить альтернативными, передает Day.Az со ссылкой на hopop.ru.

Планируются разнообразные ограничения для производителей пластиковых вещей, а также для табачных фабрик. А тем временем в Стамбуле, одном из самых интересных и огромных городов Турции, придумали, как мотивировать обычных граждан разумно распоряжаться пластиковыми бутылками и жестяными банками.

Раньше мы уже слышали о том, что на улицах города встречаются автоматы с кормом для бездомных животных. Чтобы получить корм, нужно опустить в автомат использованную бутылку. Но турки пошли дальше!

Они изобрели устройство, которое измельчает отходы, подготавливая их к повторной переработке, и поставили новый автомат на станции метрополитена. Какая связь?

Сейчас откроем все карты. В знак благодарности за разумный (с точки зрения спасения экологической ситуации на планете) поступок сознательного гражданина награждают бонусами: на его проездной приходят деньги!

Чтобы собрать сумму, достаточную для одной поездки, нужно сдать приблизительно тридцать бутылок или банок. Планируется, что в ближайшее время в Стамбуле установят еще 25 таких устройств.

Причем не только в метро, но и рядом с учебными заведениями. Пустая тара станет реальным платежным средством в городском транспорте. Гениальная идея! Вот бы это новшество ввели во всех странах! Выпил водички, утилизировал пустую пластиковую бутылку, получил деньги на проезд.

Такой способ повышения самосознания более эффективен, чем штрафы и разные ограничения. Со временем рациональное обращение с отходами войдет в привычку.

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