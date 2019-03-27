В Сети опубликовано видео, на котором запечатлена, как утверждается, "кража невесты" во Владикавказе. Об этом передает news-r.ru.

На этих кадрах запечатлено, как двое молодых людей подбегают к девушке, бросают на нее бурку и утаскивают в автомобиль. Девушка кричала, но ей никто не помог, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пока неизвестно, реальное ли это похищение или же видео постановочное.

Более подробной информации пока нет.

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