Это видео стремительно набирает популярность в Сети - ВИДЕО
27 марта 2019 14:25 134
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлена, как утверждается, "кража невесты" во Владикавказе. Об этом передает news-r.ru.
На этих кадрах запечатлено, как двое молодых людей подбегают к девушке, бросают на нее бурку и утаскивают в автомобиль. Девушка кричала, но ей никто не помог, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Пока неизвестно, реальное ли это похищение или же видео постановочное.
Более подробной информации пока нет.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14:26 148
В Грузии обокрали дом министра экономики
12:23 450
В Турции уничтожили второе лицо в РПК
11:58 874
Скончался легендарный советский актер
13:58