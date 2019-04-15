Школьницу приняли в 50 вузов, и теперь её ждёт стипендия в $1 млн
Окончание школы - важный и волнительный момент в жизни каждого ученика. И подготовка к поступлению в университеты и колледжи в это время играет едва ли не самую главную роль. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
17-летняя Джакелия Бейкер заканчивает школу в городке Огаста, Джорджия, США. И учебное заведение по праву может гордиться этой девушкой. Она не только отлично учится, но и занимается пятью видами спорта. Школьница играет в волейбол, баскетбол, гольф, теннис и футбол. Достижения, которым может позавидовать любой мальчишка.
Кроме того, Джакелия состоит в студенческом совете, играет в марширующем оркестре и занимается в математическом кружке. И её трудолюбие и самоотдача не могли не получить вознаграждения. Выпускница подала заявления в 64 вуза, и получила приглашения в 50 из них. В том числе в престижные Университет штата Пенсильвания и Мичиганский университет. А её стипендия теперь составляет более $1 млн. Хотя рекорд ещё одной школьницы - Жасмин Харрисон - ей побить не удалось.
Девушка рассказала, что, чтобы добиться таких результатов, ей на какое-то время пришлось пожертвовать общением с друзьями. Но она не жалеет, что проделала такой нелёгкий путь. И советует другим ученикам не останавливаться и не сдаваться, идя к заветной цели. Также Джакелия поблагодарила свою маму - ветерана армии Дениз Бейкер, которая поддерживала дочку всё это время.
"Мне пришлось отказаться от тусовок с друзьями и вечеринок. <...> Но это [поступление] действительно повысило мою самооценку и уверенность в себе. Потому что, често говоря, я не думала, что и правда смогу достичь такой цели"Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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