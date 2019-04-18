В индийском штате Уттар-Прадеш пятилетний мальчик упал в узкий колодец глубиной 30 метров.

Инцидент произошел, когда ребенок рвал фрукты с дерева. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz, сообщает Newsflare. Друзья мальчика рассказали о произошедшем его родным, после чего они вызвали экстренные службы. Медики наладили подачу кислорода в 30-метровый колодец, а спасатели опустили под землю видеокамеру.

Попавший в беду ребенок был жив, слышал спасателей и следовал их инструкциям. Они сбросили в колодец веревку, накинули ее на ноги мальчика и подняли его на поверхность. Операция по спасению длилась порядка двух часов.

В общей сложности, ребенок провел под землей около девяти часов. Во время падения ему удалось избежать травм. "Состояние здоровья мальчика хорошее. Мы будем наблюдать за ним в течение дня, а потом отправим домой", - заявил главврач города Матхура.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

