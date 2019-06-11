Не менее девяти человек стали жертвами двух перестрелок в мексиканском штате Сонора, граничащем с США. Об этом сообщает генеральная прокуратура штата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, пять человек были убиты в результате боя в городе Агуа-Приета, еще четверо погибли при перестрелке в городе Нако. Ведомство начало расследование обстоятельств происшедшего.

На месте столкновений полиция обнаружила тела погибших и брошенные автомобили со следами пуль. Там же было найдено оружие и бронежилеты, отмечает портал Excelsior.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).



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