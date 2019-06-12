https://news.day.az/world/1128184.html В Турции произошла перестрелка с боевиками РПК, есть погибшие и раненые
В Турции произошла перестрелка с боевиками РПК, есть погибшие и раненые
В перестрелке с боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Тунджели на востоке страны погибли двое турецких военнослужащих. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, также четверо турецких военнослужащих получили ранения.
По данным СМИ, бои между РПК и ВС Турции в горной местности провинции Тунджели продолжаются.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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