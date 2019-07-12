МИД Ирана дважды вызывал посла Великобритании в Тегеране в связи с задержанием властями Гибралтара иранского нефтяного танкера. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства страны Аббаса Мусави, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С первого дня, когда танкер был задержан, Иран стал предпринимать правовые и дипломатические меры. Мы дважды вызвали посла Великобритании, он приходил в МИД Ирана еще на несколько других встреч, чтобы предоставить некоторые разъяснения", - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Аббас Мусави.

По его словам, иранская сторона "передала дело юристу, который в настоящее время занимается юридическими процедурами".

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!