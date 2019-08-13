Великобритания заинтересована в освобождении задержанного ранее иранского танкера, и в скором времени он может оказаться в международных водах. Такое мнение высказал во вторник заместитель руководителя Организации портов и судоходства Ирана Джалил Ислами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания показала, что заинтересована в решении этой проблемы. Для этого [наши страны] обменялись официальными и неофициальными документами, - цитирует Ислами агентство Farsnews. - Мы надеемся, что в ближайшем будущем этот вопрос будет закрыт, и иранский танкер продолжит свою деятельность".

По словам чиновника, "задержание судна было продиктовано ошибочными предпосылками и предвзятым отношением к Ирану со стороны Великобритании". "Однако в скором времени Тегеран принял меры по освобождению танкера", - подчеркнул он.

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!