Две туристки из Беларуси найдены мертвыми в горах Грузии
Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех пропавших туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо Сванети), третья спасена, она пострадала. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями", - сказано в сообщении.
В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.
Сообщение о пропаже туристок поступило в службу спасения в среду вечером. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе. Поисково-спасательная операция продолжалась до ночи среды, а затем была возобновлена в четверг утром с подключением вертолета погранполиции МВД Грузии.
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