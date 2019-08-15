Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух из трех пропавших туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо Сванети), третья спасена, она пострадала. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями", - сказано в сообщении.

В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.

Сообщение о пропаже туристок поступило в службу спасения в среду вечером. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе. Поисково-спасательная операция продолжалась до ночи среды, а затем была возобновлена в четверг утром с подключением вертолета погранполиции МВД Грузии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!