В ходе давки на рэп-концерте в столице Алжира погибли 5 человек, более 20 получили ранения.

Трагедия разыгралась во время концерта исполнителя под псевдонимом Soolking. Выступление происходило на местном стадионе.

По данным местных СМИ, давка возникла на одном из входов на стадион. Сообщается, что погибли два фаната мужского пола и три девушки.

Еще 21 любитель музыки получили различные травмы, однако их жизнь вне опасности.

Несмотря на разыгравшуюся трагедию, исполнитель Soolking продолжил выступление. Концерт в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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