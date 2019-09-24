17:21

По меньшей мере пять человек погибли, свыше 100 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло во вторник днем в пограничной зоне между Пакистаном и Индией. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии. Телеканал приводит фотографии, на которых видно, что на дорогах пакистанского города Мирпур в районе Кашмир появились разломы.

Вооруженные силы Исламской Республики подключились к проведению поисково-спасательной операции. Часть пострадавших доставлена в больницу, однако власти полагают, что их число со временем может значительно возрасти.

Толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде. В Индии, между тем, никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.

------------

16:46

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник днем на территории Пакистана неподалеку от границы с Индией. Об этом сообщает Метеорологический департамент южноазиатской страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии, о чем сообщили пользователи социальных сетей из этой страны.

О возможных разрушениях, жертвах и пострадавших пока не сообщалось. О возможном введении каких-либо экстренных мер на территории Индии в связи с землетрясением также пока ничего не известно.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!