Евросоюз отправил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом сообщила El pais, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации источника, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем рассказала об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. По ее мнению, такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". В связи с этим еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру после того, как некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин.

Мальмстрем выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение". Она отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Также еврокомиссар подчеркнула, что введение пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.

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