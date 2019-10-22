В Сети появился трейлер фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Картину вскоре можно будет увидеть в кионтеатрах. Она станет последней главой в культовой саге.

Фильм снял режиссер "Звездных войн: Пробуждение силы" Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году. Ролик был опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ранее в Twitter Star Wars появился небольшой тизер, где говорилось, что фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет на большой экран через два месяца.

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