Армянские солдаты в оккупированном Карабахе перестреляли друг друга

Двое военнослужащих получили ранения в одной из частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"На территории одной из воинских частей произошел инцидент, есть двое раненых, погибших нет", - отметил Ованнисян.

По его словам, состояние одного из раненых - Генри-Айка Симоновича Закаряна (2001 года рождения) оценивается как тяжелое, состояние второго (личные данные пока не сообщаются) - как среднетяжелое. Ованнисян добавил, что жизни второго раненого ничто не угрожает.

Других подробностей на данный момент представитель ведомства сообщить не смог, так как ведется расследование.