В США бушуют мощные торнадо, есть жертвы

В США в регионе Великих Равнин бушуют мощные торнадо. Видео и фото природных явлений опубликовали очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Многочисленные торнадо пронеслись в Южной Дакоте и центральной части штата Миннесота. Повреждены фермы и жилые дома.

В некоторых местах торнадо повалили деревья и повредили верхний слой почвы. Один человек погиб.