https://news.day.az/world/1252638.html В США бушуют мощные торнадо, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
В США бушуют мощные торнадо, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
В США в регионе Великих Равнин бушуют мощные торнадо. Видео и фото природных явлений опубликовали очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Многочисленные торнадо пронеслись в Южной Дакоте и центральной части штата Миннесота. Повреждены фермы и жилые дома.
В некоторых местах торнадо повалили деревья и повредили верхний слой почвы. Один человек погиб.
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