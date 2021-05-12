Необычную глубоководную рыбу нашли на берегу Калифорнии

На берегу Тихого океана в Калифорнии, США, нашли рыбу, обычно обитающую на больших глубинах и редко оказывающуюся на поверхности, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рыба черного цвета с очень острыми зубами и "удочкой" на голове, служащей глубоководным обитателям фонарем, лежала с разинутой пастью на берегу охраняемой зоны государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. По словам специалистов, скорее всего, это рыба-футбольный мяч (Footballfish). Они добавили, что ее очень редко можно увидеть на поверхности океана, поэтому неизвестно, как рыба оказалась на берегу.

Ее забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Теперь ученые смогут узнать больше об этих глубоководных существах.

Рыба-футбольный мяч - одна из более чем 200 разновидностей рыб-удильщиков, обитает на глубинах более одного километра. Названа рыба так из-за того, что ее тело в воде может достигать идеально шарообразной формы. Большой рот рыбы способен всасывать и глотать добычу размером с ее тело.