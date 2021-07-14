Все плывет: улицы в Бурятии оказались под водой

В результате сильного ливня, который обрушился на республиканский центр Бурятии, улицы Улан-Удэ оказались подтоплены, а жители нескольких кварталов города остались без электричества.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

"Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С часу ночи идет усиленная работа по откачке воды", - отметил Шутенков на своей странице в Instagram.

Как уточняется, для устранения последствий непогоды на улицы города вышли 12 вакуумных машин, а также 14 единиц спецтехники, в том числе грейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики и мотопомпы. В некоторых районах временно не ходят трамваи. В воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой воды.

Местные жители делятся в соцсетях кадрами, на которых можно заметить глубокие лужи на дорогах, которые с трудом преодолевают внедорожники. В пригороде грунтовые дороги оказались и вовсе размыты и превратились в месиво.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в результате непогоды система ливневых канализаций, которая была построена еще в 60-е годы ХХ века, не справилась, из-за чего утром автомобилистов и пешеходов Улан-Удэ ждал неприятный сюрприз. В настоящее время, как уточняется, в городе разрабатывают новую систему ливневок, включающую коллекторы, станции перекачки и очистные сооружения, которые позволят справляться с подобными ливнями.

Синоптики обещали продолжение непогоды в регионе в ближайшие два дня. Также в Улан-Удэ ожидаются грозы и град.