Папа римский провел первую проповедь после операции

Папа римский Франциск впервые после госпитализации в связи с операцией на кишечнике обратился в воскресенье к верующим с традиционной полуденной молитвой "Ангел Господень" и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана. Многочисленные верующие и паломники, заполнившие площадь Святого Петра, приветствовали появление понтифика бурными радостными аплодисментами, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Папа Франциск: "Я хочу выразить свою близость народам Германии, Бельгии и Нидерландов, пострадавшим от катастроф и наводнений. Господь обнимает умерших и утешает их родственников".

Плановая хирургическая операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". Понтифик провел там 10 суток и в среду вернулся в Ватикан и приступил к обычной работе.