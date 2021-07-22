Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией

Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило британское правительство.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

Подписание соглашения последовало после роста числа опасных пересечений границы между Францией и Британией, отмечается в сообщении. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.

При поддержке Великобритании в прошлом году Франция уже удвоила число офицеров на французских пляжах, улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии. "Благодаря этому Франция в текущем году предотвратила вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

В Лондоне добавили, что "благодаря поддержке Великобритании французы смогут разместить больше сотрудников служб безопасности дальше по побережью, а также установить и использовать новейшее оборудование для наблюдения по всей Северной Франции".

Страны также договорились реализовать долгосрочный план создания "умной границы" вдоль побережья и усовершенствовать существующие технологии наблюдения.

"Передовые технологии позволят определять, где предпринимаются попытки незаконного пересечения границы, и направлять туда сотрудников французских правоохранительных органов, тем самым предотвращая риск для жизни мигрантов при входе в воду", - пояснили в правительстве Британии.

Соглашение подписано на фоне обсуждений в британском парламенте нового плана по иммиграции, представленного министром внутренних дел.

Предполагается, что законопроект о гражданстве и границах направлен против недостатков нынешней британской системы предоставления убежища и преступной деятельности, стоящей за незаконной миграцией.