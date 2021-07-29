США рассматривают возможность обязательной вакцинации федеральных госслужащих

Власти США рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от нового коронавируса для федеральных госслужащих. Об этом президент США Джо Байден заявил журналистам во время посещения штаб-квартиры офиса директора Национальной разведки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это рассматривается сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли администрация требовать от всех федеральных служащих прохождения вакцинации. "Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал", - добавил глава государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в понедельник сообщила, что администрация США пока не приняла решения относительно того, будет ли в обозримой перспективе ко всем служащим федеральных ведомств предъявляться требование обязательной вакцинации от ковида. Псаки попросили уточнить, изучали ли этот вопрос юристы американского правительства, приходили ли они к выводу, что такое требование стало бы незаконным. "Нет, не было заключения, что такое стало бы незаконным. Однако мы на этот счет не приняли решения", - сказала представитель президента США.

При этом она фактически дала понять, что федеральное правительство поддерживает те инициативы частного сектора и других негосударственных структур, которые направлены на расширение числа вакцинированных от ковида в стране, в том числе под угрозой применения в отношении отказывающихся от прививок штрафных мер в виде, к примеру, денежных санкций. По такому пути на днях пошла Национальная футбольная лига (НФЛ) США. "Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране", - отметила Псаки. Она охарактеризовала такие инициативы как "важный фактор" в борьбе с пандемией.