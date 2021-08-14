Чехия намерена немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана

Чехия решила немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу на чрезвычайном брифинге в Праге министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение о немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле", - сказал Кулганек.

Как позднее сообщило местное информагентство CTK, "Чехия отзывает дипломатов из Афганистана из-за плохой ситуации".

Выступая на брифинге, глава МИД также подчеркнул, что его главной задачей является обеспечение безопасности сотрудников возглавляемого им ведомства. В данный момент в посольстве Чехии находятся два дипломата, сказал он. "Они находятся под охраной военной полиции и перемещаются из посольства в кабульский аэропорт. В связи с динамичным развитием событий я попросил премьера [Чехии Андрея Бабиша] созвать заседание Совета государственной безопасности на сегодняшний вечер. Пока же сотрудники МИД, министерства обороны и, конечно, [военнослужащие] чешской армии будут предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов в Афганистане", - сказал Кулганек.

Он также заявил, что МИД установил контакт со всеми чешскими гражданами, находившимися в Афганистане, они находятся в безопасности. "Рекомендуем чешским гражданам ни в коем случае не ездить в Афганистан", - сказал глава ведомства, подчеркнув, что ни он, ни другие представители правительства не будут сообщать журналистам других подробностей по причинам обеспечения безопасности тех чехов, кто пока не покинули Афганистан.

Ранее Дания и Норвегия сообщили об эвакуации своих диппредставительств в Кабуле, а МИД Швеции объявил о сокращении числа своих дипломатов в афганской столице. В посольстве России в Кабуле в пятницу заявили ТАСС, что не готовятся к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.