https://news.day.az/world/1370618.html Число жертв наводнений в Турции достигло 78
Число жертв наводнений в Турции достигло 78
В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 78 человек. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 62 человека.
В провинции Синоп жертвами стихии стали 15 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.
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