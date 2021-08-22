США разрешили Индии выполнять два рейса в день из Кабула для эвакуации граждан

Индия получила разрешение выполнять два рейса в день из аэропорта Кабула для эвакуации своих граждан, застрявших в Афганистане после того, как боевики движения "Талибан" заняли афганскую столицу 15 августа. Разрешение было предоставлено силами США и НАТО, которые контролируют кабульский аэропорт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, более 300 граждан Индии ожидают вывоза из Кабула, который сейчас находится под контролем талибов. Предполагается, что эвакуируемых будут вывозить по воздуху через Таджикистан и через Катар.

Ранее в Индию вылетел рейс Air India с примерно 90 пассажирами, вывезенными из Афганистана. Агентство предполагает, что эти индийские граждане были эвакуированы из Кабула в субботу на военно-транспортном самолете в Душанбе. ВВС Индии было разрешено совершать полеты из Кабула после того, как советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал связался с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы облегчить передвижение индийских официальных лиц внутри американской зоны безопасности в аэропорту.