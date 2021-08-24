Власти Марокко продлили карантинный режим

Власти Марокко в понедельник продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса, до 31 октября 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство на заседании в понедельник приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 31 октября 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса", - отмечается в коммюнике кабмина.

По данным на вечер 23 августа, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 813 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 11 889 человек, выздоровели более 730 тыс. пациентов.