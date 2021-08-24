В Турции применили свыше 90 млн доз вакцин против COVID-19

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Турции применили свыше 90 млн доз вакцин, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно данным ресурса covid19asi.saglik.gov.tr Минздрава Турции, по состоянию на 13.49 24 августа первую дозу вакцины получили 46 531 660, вторую - 35 582 500, третью - 7 888 258 человек.

Тем самым, с 14 января, когда в стране началась кампания по вакцинации против COVID-19, в стране применено 90 002 418 доз вакцин.