В Турции задержали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Бизнесмена Самира Хандала, объявленного в розыск через Интерпол по подозрению в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моизе, задержали в аэропорту Стамбула во время пересадки из США в Иорданию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным The New Arab, cейчас Хандал находится в стамбульской тюрьме, куда его поместили на 40 дней до дальнейших решений.

Всего в подготовке заговора против президента Мойзе арестовано более 40 человек, в том числе 18 колумбийских солдат и несколько офицеров полиции Гаити.

Министр иностранных дел Гаити Клод Жозеф написал о задержании Хандала в своем Twitter, однако не стал уточнять, в чем именно была его роль в подготовке убийства президента.

Мойзе был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его жена получила ранения.

Ранее старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына президента, его жену и дочь, но выжили, благодаря действиям охраны.

Он также добавил, что располагает информацией о том, что произошло в день убийства своего отца, но пока не готов ее обнародовать.