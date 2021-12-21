Ливия из-за блокировки месторождений потеряла более 300 тыс. баррелей нефти в день

Ливия в результате остановки производства на нескольких нефтяных месторождениях потеряла в ежедневной добыче свыше 300 тыс. баррелей нефти. Об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) североафриканской страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате прекращения производства на нефтяных полях Эш-Шарара, Эль-Филь, Эль-Вафа и Эль-Хамада ежедневные потери в добыче превышают 300 тыс. баррелей", - отмечается в коммюнике компании. NOC также подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что за блокировкой месторождений стоят сотрудники так называемых формирований по охране нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guard). В заявлении приводятся слова председателя совета директоров NOC Мустафы Саналлы, который в связи со складывающейся ситуацией уже объявил о форс-мажоре. "Выполнение наших обязательств перед потребителями на рынке нефти стало невозможным, а мы, соответственно, вынуждены объявить состояние форс-мажора", - сказал он.

Как сообщал со ссылкой на источник в нефтяном секторе телеканал "218", бойцы формирований по охране нефтяных объектов перекрыли в ночь на понедельник подачу нефти с Эш-Шарары - крупнейшего в стране месторождения - на терминалы в порту города Эз-Завия, находящегося на побережье Средиземного моря в 50 км от столицы Ливии. Канал отмечал, что в результате их действий были затронуты и другие месторождения, а производство упало с отметки более 1,2 млн до 950 тыс. баррелей в день.

Эш-Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations - совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. От ее работы в плане электроснабжения зависит и функционирование другого, меньшего по размеру месторождения Эль-Филь, которое управляется NOC и итальянской Eni, а также НПЗ в Эз-Завии.

По данным телеканала "218", формированиям охраны, которые в прошлом доставляли немало проблем нефтяной отрасли, на этот раз не понравилось решение Саналлы о реструктуризации руководства Akakus Oil Operations. В частности, они выступили против ухода нынешнего главы компании Ахмеда Аммара, требуя оставить его на этом посту.