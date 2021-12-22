Нужна ли новая вакцина против омикрон-штамма?

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что эффективность существующих вакцин против коронавируса снизилась с появлением штамма омикрон. По первым данным, бустерная доза помогает восстановить уровень антител; но можно ли снижение эффективности компенсировать за счёт ревакцинации, пока неизвестно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, коснувшись вопроса о том, нужны ли новые вакцины специально против омикрон-штамма, глава Европейского регулятора Эмер Кук сказала, что сначала надо получить доказательства неэффективности уже существующих препаратов:

"Позвольте мне подчеркнуть, что пока нет ответа на вопрос, понадобится ли нам адаптированная вакцина с другим составом для борьбы с этим или любыми другими появляющимися вариантами. Нам нужно получить больше данных о влиянии штамма на эффективность одобренных вакцин".

Накануне в ЕС одобрили пятую вакцину от коронавируса - Nuvaxovid американской компании Novavax. Глава европейского регулятора отметила, что ЕС с пятью одобренными вакцинами и шестью препаратами для лечения COVID-19 в настоящее время находится в "более уверенной позиции, чем год назад" и подчеркнула важность продолжения вакцинации:

"Сейчас у нас больше инструментов, чем когда-либо прежде, - сказала Кук. - Мы готовы к любым изменениям, которые могут потребоваться для решения проблемы штамма омикрон, и усиление вакцинации сейчас - как первичной прививки, так и бустерной - поможет предотвратить тяжелые заболевания и смерть".

Штамм омикрон в последнее время активно распространяется по странам Европы и США. Неделю назад Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало британский препарат Xevudy (сотровимаб) на основе моноклональных антител для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет и весом не менее 40 кг. Это третье моноклональное лекарство, одобренное европейским регулятором. Оно нацелено на белок Spike (S) - внеклеточный белок на поверхности коронавируса, вызывающего COVID-19. Он необходим для связывания вируса с клетками человека и их инфицирования.