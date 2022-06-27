Столкновение поезда с автомобилем в США

Пригородный поезд столкнулся с автомобилем в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния) в воскресенье. Погибли три человека, еще трое доставлены в больницу, включая одного ребенка, сообщила газета The New York Times со ссылкой на железнодорожную компанию BNSF Railway, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полиция начала расследование инцидента.

Газета поясняет, что авария произошла на железнодорожном переезде, не оборудованном специальными светофорами и шлагбаумами.