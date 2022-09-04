США построят фрегат-охотник за подлодками

США начнут строительство первого фрегата класса Constellation для ВМС США на верфи Fincantieri Marinette Marine, сообщает Defense News со ссылкой на представителей ВМС США. передает Day.Az.

Первый фрегат класса Constellation, который станет охотником за подводными лодками, планируют передать флоту в 2026 году. Корабль получит боевую информационно-управляющую систему Aegis Baseline 10.

Фрегаты типа FREMM предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабль несет артиллерийские установки, противокорабельные и зенитные ракеты. Эти фрегаты получат новый гребной винт, удлиненный корпус и установку вертикального пуска Mk 41.