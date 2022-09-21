https://news.day.az/world/1497157.html Ретейлер Gap сокращает персонал в американских офисах
Ретейлер Gap сокращает персонал в американских офисах
Американский ретейлер Gap сокращает персонал в штаб-квартирах. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Компания Gap из-за слабых финансовых показателей решила сократить около 500 рабочих мест. В это число вошли как закрытие, так и вакантные позиции в офисах компании в Сан-Франциско, Калифорнии и Нью-Йорке.
Американский ретейлер уже не в первый раз проводит сокращение персонала. В основном это происходит за счет оптимизации сети магазинов Gap и Banana Republic.
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