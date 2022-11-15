https://news.day.az/world/1511540.html Полиция Франции должна ответить за убийство алжирки - создана петиция
Полиция Франции должна ответить за убийство алжирки - создана петиция
Во Франции не утихает скандал вокруг убийства полицейскими 80-летней Зинеб Редуан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на организацию Amnesty International, Редуан, переехавшая во Францию из Алжира, скончалась в 2018 году в городе Марсель в результате попадания гранаты со слезоточивым газом.
В З.Редуан граната попала, когда она закрывала окно своего дома во время протестов.
Родственники требуют привлечь к ответственности французскую полицию, виновную в трагедии.
По этому поводу создана петиция.
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