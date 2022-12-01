Во Франции будут отключать электричество

Глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик сообщил о возможных кратковременных отключениях электроэнергии в отдельных районах Франции в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур. Об этом он заявил в эфире радиостанции FranceInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Планируем кратковременные, локальные, чередующиеся по регионам отключения электричества этой зимой, максимум по два часа для избегания дисбаланса в наших энергосетях", - сказал он.

По словам Пьешазика, отключения будут исключительно локальными, поэтому не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что во время этих отключений несколько миллионов жителей Франции будут оставаться без электроэнергии.

"Максимум это будет по десять млн человек, рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений будет намного меньше", - указал глава оператор электросетей RTE.

Кроме того, Пьешазик заявил, что о планируемых отключениях электроэнергии жителей будут предупреждать за три дня. По его мнению, французы могут этого избежать, если все жители постараются приложить усилия для сокращения энергопотребления.