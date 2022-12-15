https://news.day.az/world/1519630.html Сильный пожар в России, есть пострадавшие - ВИДЕО
Сильный пожар в России, есть пострадавшие - ВИДЕО
В городе Ангарск Иркутской области вспыхнул сильный пожар на промышленной площадке. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его данным, в ночь на 15 декабря на площадке вспыхнула технологическая установка. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.
На место выехали более 100 специалистов и 25 единиц техники. Им удалось локализовать возгорание.
Кроме того, региональный Минздрав сообщил, что при пожаре пострадали два человека. Их увезли в медсанчасть.
"Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет", - добавил Кобзев в своем Telegram-канале.
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