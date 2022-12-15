Сильный пожар в России, есть пострадавшие

В городе Ангарск Иркутской области вспыхнул сильный пожар на промышленной площадке. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его данным, в ночь на 15 декабря на площадке вспыхнула технологическая установка. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.

На место выехали более 100 специалистов и 25 единиц техники. Им удалось локализовать возгорание.

Кроме того, региональный Минздрав сообщил, что при пожаре пострадали два человека. Их увезли в медсанчасть.

"Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет", - добавил Кобзев в своем Telegram-канале.