Сильный пожар в России, есть пострадавшие
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В городе Ангарск Иркутской области вспыхнул сильный пожар на промышленной площадке. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По его данным, в ночь на 15 декабря на площадке вспыхнула технологическая установка. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. 

На место выехали более 100 специалистов и 25 единиц техники. Им удалось локализовать возгорание. 

Кроме того, региональный Минздрав сообщил, что при пожаре пострадали два человека. Их увезли в медсанчасть. 

"Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет", - добавил Кобзев в своем Telegram-канале. 