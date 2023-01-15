Пыльная буря обрушилась на Аргентину
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Длительный период засушливой и аномальной жаркой погоды, с температурами около +40 градусов, наблюдавшийся в провинции Чако, расположенной на севере Аргентины, закончился мощной пыльной бурей. Прохождение пыльной бури сопровождалось сильным ветром, который стал причиной множественных разрушений - сорваны крыши, повалены ворота, столбы, деревья, наблюдались перебои в электроснабжении и телефонной связи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.