https://news.day.az/world/1528458.html Пыльная буря обрушилась на Аргентину - ВИДЕО
Пыльная буря обрушилась на Аргентину - ВИДЕО
Длительный период засушливой и аномальной жаркой погоды, с температурами около +40 градусов, наблюдавшийся в провинции Чако, расположенной на севере Аргентины, закончился мощной пыльной бурей. Прохождение пыльной бури сопровождалось сильным ветром, который стал причиной множественных разрушений - сорваны крыши, повалены ворота, столбы, деревья, наблюдались перебои в электроснабжении и телефонной связи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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