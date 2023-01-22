Число занятых в Германии сократится

Глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер предупредил, что на фоне нынешнего кризиса число занятых в Германии к 2030 году сократится на 5 млн, что приведет к неизбежному ухудшению экономической ситуации в стране. Такое мнение он высказал в субботу газете Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К 2030 году количество работающих людей сократится на 5 млн", - отметил Дульгер, добавив, что это не может быть компенсировано в таком масштабе. Таким образом, по его словам, государство будет иметь в своем распоряжении соответственно меньше налогов и поступлений от взносов. Социальные системы, как считает глава Ассоциации работодателей, должны быть адаптированы к этому. "Мы не сможем сохранить процветание, к которому привыкли в Германии", - предупредил Дульгер.

В то же время он подчеркнул, что следует серьезно относиться к экономическому кризису. "Мы еще не за горами", - сказал Дульгер. Многие компании считают, что их существование находится под угрозой, а некоторые уже объявили о банкротстве, поскольку их бизнес-модель больше не работает из-за высоких затрат на энергию. "Помимо острого кризиса, мы находимся в процессе структурных изменений", - резюмировал глава Ассоциации работодателей ФРГ.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.