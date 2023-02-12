https://news.day.az/world/1537478.html Хакеры прервали речь президента Ирана
Хакеры прервали речь президента Ирана
Хакеры прервали телевизионную речь президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины иранской революции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
Как передает телеканал, выступление Раиси было прервано примерно на минуту. В это время на телеэкранах появился логотип антиправительственно хакерской группы "Edalate Ali" и прозвучал лозунг: "Смерть Исламской Республике".
По информации CNN, после этого на площади Азади в Тегеране собрались митингующие, выступающие в пользу иранского правительства. Раиси в свою очередь призвал покаяться молодежь, которая требует его свержения.
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