Хакеры прервали речь президента Ирана

Хакеры прервали телевизионную речь президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины иранской революции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Как передает телеканал, выступление Раиси было прервано примерно на минуту. В это время на телеэкранах появился логотип антиправительственно хакерской группы "Edalate Ali" и прозвучал лозунг: "Смерть Исламской Республике".

По информации CNN, после этого на площади Азади в Тегеране собрались митингующие, выступающие в пользу иранского правительства. Раиси в свою очередь призвал покаяться молодежь, которая требует его свержения.