В Иране произошла стрельба

Прошлой ночью в городе Дехлоране в иранской провинции Илам между протестующими и силами "Басидж" (одно из пяти основных подразделений КСИР - ред.) произошел вооруженный конфликт, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

По информации, полувоенные и радикальные формирования "Басидж", отличающиеся особой жестокостью при подавлении народных выступлений, начали стрелять по молодым людям, намеревавшимся провести акцию. Протестующие в ответ также открыли огонь. В результате двое молодых людей и двое наймитов режима получили ранения.